Китай: 10 людей зникли безвісти після зсуву ґрунту

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Надзвичайна подія сталася в місті Яань, що на території повіту Тяньцюань. Зсув грунту і гірської породи, як уточнюється, стався через проливні дощі в цьому регіоні.

В цей час ведуться рятувальні роботи.

Нагадаємо

На початку липня в результаті зсуву неподалік від Токіо загинуло 15 людей, ще 20 пропали безвісти.