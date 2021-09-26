Китай: 10 людей зникли безвісти після зсуву ґрунту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Понад 10 жителів провінції Сичуань на південному заході КНР пропали безвісти в результаті зсуву ґрунту. Про це повідомляє CGTN, передає УНН.
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Надзвичайна подія сталася в місті Яань, що на території повіту Тяньцюань. Зсув грунту і гірської породи, як уточнюється, стався через проливні дощі в цьому регіоні.
В цей час ведуться рятувальні роботи.
Нагадаємо
На початку липня в результаті зсуву неподалік від Токіо загинуло 15 людей, ще 20 пропали безвісти.