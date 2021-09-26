Китай: 10 человек пропали без вести после оползня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Более 10 жителей провинции Сычуань на юго-западе КНР пропали без вести в результате оползня. Об этом сообщает CGTN, передает УНН.
Детали
ЧП произошло в городе Яань, что на территории уезда Тяньцюань. Оползень и горной породы, как уточняется, произошел из-за проливных дождей в этом регионе.
В настоящее время ведутся спасательные работы.
Напомним
В начале июля в результате смещения неподалеку от Токио погибло 15 человек, еще 20 пропали без вести.