Кіт став причиною смерті немовляти у Харківській області

“Поліцейські з’ясували, що трагедія сталася за місцем мешкання родини дитини. Попередньо встановлено, що візочок з немовлям батьки вивезли на двір для прогулянки та на деякий час залишили дитину одну. Коли дорослі повернулися то побачили, що до візочка забралася кішка та лягла дитині на обличчя. За попередніми висновками експертів, смерть хлопчика настала внаслідок асфіксії (задухи — ред.)”, — йдеться у повідомленні поліції.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Батькам померлої дитини загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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