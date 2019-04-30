Кіт сховав виграшний лотерейний білет американки

Представникам лотереї вона розповіла, що лотерейні квитки Powerball вона придбала для розіграшу ще 23 лютого. Але потім жінка поклала їх на тумбочку, звідки вони зникли.

"Коли я купую лотерейні білети, я ніколи відразу не перевіряю, чи виграла я. Роблю це тільки через кілька днів", - сказала вона.

"Чого я не очікувала, так це того, що мій кіт скине квитки з тумбочки за ліжко. Я не бачила їх, поки не зробила генеральне прибирання", - розповіла переможниця лотереї.

Вона уточнила, що використовувала мобільний додаток, щоб перевірити квитки.

"На мій подив, один з них став щасливим!" - сказала вона, повідомивши, що виграш її склав 50 тис. доларів.

"У мене немає великих планів на гроші. Я окуплю деякі проекти з благоустрою будинку і пожертвую 10 відсотків своїй церкві. Я використаю частину цих грошей, щоб допомагати людям", - розповіла американка.

Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати частину виграшу на благодійність.

Наприклад, Оксана Сорокіна, одна з мільйонерів лотереї "Лото-Забава", вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.