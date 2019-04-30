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Кіт сховав виграшний лотерейний білет американки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У США 67-річна американка виграла в лотерею, але дізналася про це через кілька місяців через кота, який сховав її виграшний квиток, повідомляє УНН з посиланням на UPI.

Представникам лотереї вона розповіла, що лотерейні квитки Powerball вона придбала для розіграшу ще 23 лютого. Але потім жінка поклала їх на тумбочку, звідки вони зникли.

"Коли я купую лотерейні білети, я ніколи відразу не перевіряю, чи виграла я. Роблю це тільки через кілька днів", - сказала вона.

"Чого я не очікувала, так це того, що мій кіт скине квитки з тумбочки за ліжко. Я не бачила їх, поки не зробила генеральне прибирання", - розповіла переможниця лотереї.

Вона уточнила, що використовувала мобільний додаток, щоб перевірити квитки.

"На мій подив, один з них став щасливим!" - сказала вона, повідомивши, що виграш її склав 50 тис. доларів.

"У мене немає великих планів на гроші. Я окуплю деякі проекти з благоустрою будинку і пожертвую 10 відсотків своїй церкві. Я використаю частину цих грошей, щоб допомагати людям", - розповіла американка.

Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати частину виграшу на благодійність.

Наприклад, Оксана Сорокіна, одна з мільйонерів лотереї "Лото-Забава", вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.

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