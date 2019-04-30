Кот спрятал выигрышный лотерейный билет американки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В США 67-летняя американка выиграла в лотерею, но узнала об этом спустя несколько месяцев из-за кота, который спрятал ее выигрышный билет, сообщает УНН со ссылкой на UPI.
Представителям лотереи она рассказала, что лотерейные билеты Powerball она приобрела для розыгрыша еще 23 февраля. Но потом женщина положила их на тумбочку, откуда они исчезли.
"Когда я покупаю лотерейные билеты, я никогда сразу не проверяю, выиграла ли я. Делаю это только через несколько дней", - сказала она.
"Чего я не ожидала, так это того, что мой кот скинет билеты с тумбочки за кровать. Я не видела их, пока не сделала генеральную уборку", - рассказала победительница лотереи.
Она уточнила, что использовала мобильное приложение, чтобы проверить билеты.
"К моему удивлению, один из них стал счастливым!" - сказала она, сообщив, что выигрыш ее составил 50 тыс. долларов.
"У меня нет больших планов на деньги. Я окуплю некоторые проекты по благоустройству дома и пожертвую 10 процентов своей церкви. Я использую часть этих денег, чтобы помогать людям", - рассказала американка.
Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать часть выигрыша на благотворительность.
Например, Оксана Сорокина, одна из миллионеров лотереи "Лото-Забава", решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.