Кіровоградський музей поповнився колекцією російських та фінських монет

ukru
18:53 • 66677 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 85680 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111877 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120607 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169934 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121078 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109764 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133829 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121229 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123366 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3 м/с
82 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126564 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 43936 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51441 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44468 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 33265 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66679 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126564 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169935 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198587 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84914 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115805 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142010 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131691 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162223 перегляди
Актуальне
Кіровоградський музей поповнився колекцією російських та фінських монет

Кіровоградський музей поповнився колекцією російських та фінських монет

Київ • УНН

 • 7531 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області до фондового зібрання Кіровоградського обласного художнього музею було передано 46 монет Фінського князівства та Російської імперії ХVІІІ — початку ХХ століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила зaступник директорa музею Гaнна Осіпова, повідомляє УНН.

“Передача колекції монет відбулася в ході здійснення виконавчого впровадження по розпорядженню конфіскованим майном, коли спеціальним рішенням комісії було вирішено безоплатно передати на постійне зберігання до музею майно, конфісковане за рішенням Кіровського районного суду на підставі якого було видано виконавчий лист про конфіскацію в дохід держави 46 монет, речових доказів по справі”, — йдеться в дописі.

Також вона додала, що згідно з вироками судів по вказаних справах, що містяться в матеріалах виконавчих впроваджень та згідно висновків експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Одеського музею нумізматики встановлено, що зазначені речові докази належать до культурних цінностей, що мають художнє, етнографічне та наукове значення, а отже підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, наприкінці березня з музею Боде в Берліні вкрали золоту монету вагою в 100 кг і номіналом 1 млн дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76