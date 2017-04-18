Кіровоградський музей поповнився колекцією російських та фінських монет
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області до фондового зібрання Кіровоградського обласного художнього музею було передано 46 монет Фінського князівства та Російської імперії ХVІІІ — початку ХХ століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила зaступник директорa музею Гaнна Осіпова, повідомляє УНН.
“Передача колекції монет відбулася в ході здійснення виконавчого впровадження по розпорядженню конфіскованим майном, коли спеціальним рішенням комісії було вирішено безоплатно передати на постійне зберігання до музею майно, конфісковане за рішенням Кіровського районного суду на підставі якого було видано виконавчий лист про конфіскацію в дохід держави 46 монет, речових доказів по справі”, — йдеться в дописі.
Також вона додала, що згідно з вироками судів по вказаних справах, що містяться в матеріалах виконавчих впроваджень та згідно висновків експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Одеського музею нумізматики встановлено, що зазначені речові докази належать до культурних цінностей, що мають художнє, етнографічне та наукове значення, а отже підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, наприкінці березня з музею Боде в Берліні вкрали золоту монету вагою в 100 кг і номіналом 1 млн дол.