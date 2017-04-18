Кіровоградський музей поповнився колекцією російських та фінських монет

“Передача колекції монет відбулася в ході здійснення виконавчого впровадження по розпорядженню конфіскованим майном, коли спеціальним рішенням комісії було вирішено безоплатно передати на постійне зберігання до музею майно, конфісковане за рішенням Кіровського районного суду на підставі якого було видано виконавчий лист про конфіскацію в дохід держави 46 монет, речових доказів по справі”, — йдеться в дописі.

Також вона додала, що згідно з вироками судів по вказаних справах, що містяться в матеріалах виконавчих впроваджень та згідно висновків експерта Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Одеського музею нумізматики встановлено, що зазначені речові докази належать до культурних цінностей, що мають художнє, етнографічне та наукове значення, а отже підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, наприкінці березня з музею Боде в Берліні вкрали золоту монету вагою в 100 кг і номіналом 1 млн дол.