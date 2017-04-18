Кировоградский музей пополнился коллекцией российских и финских монет
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Кировоградской области в фондового собрания Кировоградского областного художественного музея было передано 46 монет Финского княжества и Российской империи XVIII — начала ХХ века. Об этом на своей странице в Facebook сообщила зaместитель директорa музея Анна Осипова, сообщает УНН.
“Передача коллекции монет состоялась в ходе осуществления исполнительного производства по распоряжению конфискованным имуществом, когда специальным решением комиссии было решено безвозмездно передать на постоянное хранение в музей имущество, конфискованное по решению Кировского районного суда на основании которого был выдан исполнительный лист о конфискации в доход государства 46 монет, вещественных доказательств по делу”, — говорится в заметке.
Также она добавила, что согласно приговорам судов по указанным делам, содержащиеся в материалах исполнительных внедрений и согласно выводам эксперта Черкасского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Одесского музея нумизматики установлено, что указанные вещественные доказательства относятся к культурным ценностям, имеющим художественное, этнографическое и научное значение, а следовательно подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
Напомним, в конце марта из музея Боде в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг и номиналом 1 млн долл.