Кіпр відкрив нове родовище природного газу. Європа розробляє плани з доставки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Нове родовище природного газу біля південного узбережжя Кіпру, яке, за оцінками, містить близько 2,5 трлн кубічних футів вуглеводнів, підтримує зусилля Європи щодо забезпечення альтернативних джерел енергії, заявило в понеділок міністерство енергетики Кіпру, оскільки криза пропозиції, викликана вторгнення росії до України турбує європейський континент. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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У заяві міністерства говориться, що відкриття, зроблене партнерами Eni з Італії та французької Total, було зроблено у свердловині Cronos-1 за 160 кілометрів від узбережжя на глибині 2287 метрів у винятковій економічній зоні Кіпру, і є другим родовищем, відкритим там консорціумом Eni-Total.
Відкриття Cronos збільшило кількість родовищ, виявлених біля берегів Кіпру, до чотирьох: два Eni-Total, одне ExxonMobil та її партнери Qatar Petroleum, які оцінюються у 5-8 трильйонів кубічних футів газу, а ще одне Chevron та партнери Shell та ізраїльська NewMed Energy, які містить до 4,4 трильйони кубічних футів.
Міністерство енергетики заявило, що бурове судно консорціуму Eni-Total Tungsten Explorer зараз перебазоване до нової свердловини, щоб «точніше оцінити кількість газу».
Уряд Кіпру заявив, що вторгнення росії в Україну надало додаткового імпульсу пошуку альтернативних джерел палива, особливо після того, як Європейський Союз підтвердив, що природний газ може виступати як проміжне паливо до 2050 року в рамках переходу блоку на чистішу енергію.
Найімовірнішим сценарієм доставки газу на європейські ринки залишається транспортування його трубопроводом на єгипетські переробні заводи для зрідження, а потім транспортування морським транспортом.