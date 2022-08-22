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Кіпр відкрив нове родовище природного газу. Європа розробляє плани з доставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Нове родовище природного газу біля південного узбережжя Кіпру, яке, за оцінками, містить близько 2,5 трлн кубічних футів вуглеводнів, підтримує зусилля Європи щодо забезпечення альтернативних джерел енергії, заявило в понеділок міністерство енергетики Кіпру, оскільки криза пропозиції, викликана вторгнення росії до України турбує європейський континент. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Кіпр відкрив нове родовище природного газу. Європа розробляє плани з доставки

Деталі

У заяві міністерства говориться, що відкриття, зроблене партнерами Eni з Італії та французької Total, було зроблено у свердловині Cronos-1 за 160 кілометрів від узбережжя на глибині 2287 метрів у винятковій економічній зоні Кіпру, і є другим родовищем, відкритим там консорціумом Eni-Total.

Відкриття Cronos збільшило кількість родовищ, виявлених біля берегів Кіпру, до чотирьох: два Eni-Total, одне ExxonMobil та її партнери Qatar Petroleum, які оцінюються у 5-8 трильйонів кубічних футів газу, а ще одне Chevron та партнери Shell та ізраїльська NewMed Energy, які містить до 4,4 трильйони кубічних футів.

Міністерство енергетики заявило, що бурове судно консорціуму Eni-Total Tungsten Explorer зараз перебазоване до нової свердловини, щоб «точніше оцінити кількість газу».

Уряд Кіпру заявив, що вторгнення росії в Україну надало додаткового імпульсу пошуку альтернативних джерел палива, особливо після того, як Європейський Союз підтвердив, що природний газ може виступати як проміжне паливо до 2050 року в рамках переходу блоку на чистішу енергію.

Найімовірнішим сценарієм доставки газу на європейські ринки залишається транспортування його трубопроводом на єгипетські переробні заводи для зрідження, а потім транспортування морським транспортом.

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