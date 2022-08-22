Кипр открыл новое месторождение природного газа. Европа разрабатывает планы по доставке

Детали

В заявлении министерства говорится, что открытие, сделанное партнерами Eni из Италии и французской Total, было сделано в скважине Cronos-1 в 160 километрах от побережья на глубине 2287 метров в исключительной экономической зоне Кипра, и является вторым месторождением, открытым Eni-Total.

Открытие Cronos увеличило количество месторождений, обнаруженных у берегов Кипра, до четырех: два Eni-Total, одно ExxonMobil и ее партнеры Qatar Petroleum, которые оцениваются в 5-8 триллионов кубических футов газа, а еще одно Chevron и партнеры Shell и израильская NewMed Energy, содержащий до 4,4 триллиона кубических футов.

Министерство энергетики заявило, что буровое судно консорциума Eni-Total Tungsten Explorer сейчас перебазировано к новой скважине, чтобы «точнее оценить количество газа».

Правительство Кипра заявило, что вторжение россии в Украину придало дополнительный импульс поиску альтернативных источников топлива, особенно после того, как Европейский Союз подтвердил, что природный газ может выступать как промежуточное топливо до 2050 года в рамках перехода блока на более чистую энергию.

Наиболее вероятным сценарием доставки газа на европейские рынки остается транспортировка его по трубопроводу на египетские перерабатывающие заводы для сжижения, а затем транспортировка морским транспортом.