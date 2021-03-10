Кінопремія "Золота дзиґа": оголошено лонг-лист претендентів

"Сформовано довгий список претендентів на П’яту Національну кінопремію “Золота Дзиґа”. На участь у конкурсі було подано 86 роботи, з яких до довгого списку увійшла 81", - повідомили у кіноакадемії.

Деталі

Так, є кілька номінацій. Вказано загалом 6 категорій.

Зокрема, у категорії "Ігровий повнометражний фільм" 21 претендент:



Атлантида





Безславні кріпаки





Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)





Екс





Забуті





Казка старого мельника





Мати Апостолів





Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану





Номери





Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке





Передчуття





Пік страху





Погані дороги





Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")





Спадок Брехні





Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)





Східняк





Тарас. Повернення





Толока





Фортеця Хаджибей

