Кінопремія "Золота дзиґа": оголошено лонг-лист претендентів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на п’яту національну кінопремію “Золота Дзиґа” - до нього увійшла 81 кінострічка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу кіноакадемії.
"Сформовано довгий список претендентів на П’яту Національну кінопремію “Золота Дзиґа”. На участь у конкурсі було подано 86 роботи, з яких до довгого списку увійшла 81", - повідомили у кіноакадемії.
Деталі
Так, є кілька номінацій. Вказано загалом 6 категорій.
Зокрема, у категорії "Ігровий повнометражний фільм" 21 претендент:
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- Атлантида
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- Безславні кріпаки
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- Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)
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- Екс
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- Забуті
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- Казка старого мельника
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- Мати Апостолів
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- Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану
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- Номери
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- Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
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- Передчуття
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- Пік страху
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- Погані дороги
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- Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")
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- Спадок Брехні
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- Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)
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- Східняк
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- Тарас. Повернення
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- Толока
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- Фортеця Хаджибей
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- Черкаси
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