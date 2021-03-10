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Кінопремія "Золота дзиґа": оголошено лонг-лист претендентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на п’яту національну кінопремію “Золота Дзиґа” - до нього увійшла 81 кінострічка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу кіноакадемії.

"Сформовано довгий список претендентів на П’яту Національну кінопремію “Золота Дзиґа”. На участь у конкурсі було подано 86 роботи, з яких до довгого списку увійшла 81", - повідомили у кіноакадемії.

Деталі

Так, є кілька номінацій. Вказано загалом 6 категорій.

Зокрема, у категорії "Ігровий повнометражний фільм" 21 претендент:

  • Атлантида

  • Безславні кріпаки

  • Віддана (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти)

  • Екс

  • Забуті

  • Казка старого мельника

  • Мати Апостолів

  • Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану

  • Номери

  • Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

  • Передчуття

  • Пік страху

  • Погані дороги

  • Скажене Весілля 2 (номінація "Найкраща пісня")

  • Спадок Брехні

  • Стасіс (міжнародна назва – Parthenon)

  • Східняк

  • Тарас. Повернення

  • Толока

  • Фортеця Хаджибей

  • Черкаси

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