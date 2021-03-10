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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56309 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77271 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111073 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146527 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196429 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193819 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280283 просмотра

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2 марта, 18:15 • 328856 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157915 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

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Кинопремия "Золота дзига": объявлен лонг-лист претендентов

Кинопремия "Золота дзига": объявлен лонг-лист претендентов

Киев  •  УНН

 • 23487 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинская киноакадемия объявила длинный список претендентов на пятую национальную кинопремию "Золота Дзига" - в него вошла 81 кинолента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу киноакадемии.

"Сформирован длинный список претендентов на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзига". На участие в конкурсе было подано 86 работы, из которых в длинный список вошла 81", - сообщили в киноакадемии.

Детали

Так, есть несколько номинаций. Указано всего 6 категорий.

В частности, в категории "Игровой полнометражный фильм" 21 претендент:

  • Атлантида

  • Бесславные крепостные ("Безславні кріпаки")

  • Преданная ("Віддана") (номинации: Лучшая песня, Лучшие визуальные эффекты) 

  • Экс ("Екс")

  • Забытые ("Забуті")

  • Сказка старого мельника ("Казка старого мельника")

  • Мать Апостолов ("Мати Апостолів")

  • Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

  • Номера ("Номери")

  • Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое ("Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке")

  • Предчувствие ("Передчуття")

  • Пик страха ("Пік страху")

  • Плохие дороги ("Погані дороги")

  • Сумасшедшая Свадьба 2 ("Скажене Весілля 2") (номинация "Лучшая песня")

  • Наследие Лжи ("Спадок Брехні")

  • Стасис ("Стасіс") (международное название - Parthenon)

  • Схидняк ("Східняк")

  • Тарас. Возвращение ("Тарас. Повернення")

  • Толока

  • Крепость Хаджибей ("Фортеця Хаджибей")

  • Черкассы ("Черкаси")

Украинские Национальные Новости

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