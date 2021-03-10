Кинопремия "Золота дзига": объявлен лонг-лист претендентов

"Сформирован длинный список претендентов на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзига". На участие в конкурсе было подано 86 работы, из которых в длинный список вошла 81", - сообщили в киноакадемии.

Детали

Так, есть несколько номинаций. Указано всего 6 категорий.

В частности, в категории "Игровой полнометражный фильм" 21 претендент:



Атлантида





Бесславные крепостные ("Безславні кріпаки")





Преданная ("Віддана") (номинации: Лучшая песня, Лучшие визуальные эффекты)





Экс ("Екс")





Забытые ("Забуті")





Сказка старого мельника ("Казка старого мельника")





Мать Апостолов ("Мати Апостолів")





Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")





Номера ("Номери")





Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое ("Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке")





Предчувствие ("Передчуття")





Пик страха ("Пік страху")





Плохие дороги ("Погані дороги")





Сумасшедшая Свадьба 2 ("Скажене Весілля 2") (номинация "Лучшая песня")





Наследие Лжи ("Спадок Брехні")





Стасис ("Стасіс") (международное название - Parthenon)





Схидняк ("Східняк")





Тарас. Возвращение ("Тарас. Повернення")





Толока





Крепость Хаджибей ("Фортеця Хаджибей")

