Кинопремия "Золота дзига": объявлен лонг-лист претендентов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинская киноакадемия объявила длинный список претендентов на пятую национальную кинопремию "Золота Дзига" - в него вошла 81 кинолента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу киноакадемии.
"Сформирован длинный список претендентов на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзига". На участие в конкурсе было подано 86 работы, из которых в длинный список вошла 81", - сообщили в киноакадемии.
Детали
Так, есть несколько номинаций. Указано всего 6 категорий.
В частности, в категории "Игровой полнометражный фильм" 21 претендент:
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- Атлантида
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- Бесславные крепостные ("Безславні кріпаки")
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- Преданная ("Віддана") (номинации: Лучшая песня, Лучшие визуальные эффекты)
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- Экс ("Екс")
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- Забытые ("Забуті")
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- Сказка старого мельника ("Казка старого мельника")
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- Мать Апостолов ("Мати Апостолів")
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- Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
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- Номера ("Номери")
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- Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое ("Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке")
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- Предчувствие ("Передчуття")
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- Пик страха ("Пік страху")
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- Плохие дороги ("Погані дороги")
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- Сумасшедшая Свадьба 2 ("Скажене Весілля 2") (номинация "Лучшая песня")
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- Наследие Лжи ("Спадок Брехні")
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- Стасис ("Стасіс") (международное название - Parthenon)
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- Схидняк ("Східняк")
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- Тарас. Возвращение ("Тарас. Повернення")
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- Толока
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- Крепость Хаджибей ("Фортеця Хаджибей")
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- Черкассы ("Черкаси")
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