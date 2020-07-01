Кінний туризм та контактний зоопарк: як МХП допомагає розпочати власний бізнес

Так, Ткаченко за рахунок виграшу відкрив центр іпотерапії. Він знаходиться у смт Курилівка. Сьогодні у табуні нараховується 15 коней, є маленькі поні та іменитий скакун Welcome jazz.

Центр користується популярністю, його відвідують батьки з дітьми, які мають затримку мови або розвитку, а також "сонячні діти".

"Я сам не лікар, але позитивні зміни, які відбуваються з дитиною - видно неозброєним оком. Приїздив до нас маленький відвідувач, його просто поклали на спину до коня, а я його водив. Як ми раділи разом з батьками, коли через декілька занять, хлопчик почав підводитися і сидіти самостійно", — розповідає Ткаченко.

Бізнесмен має чимало планів на майбутнє. Серед іншого, Ткаченко хоче розробити маршрути для кінного туризму та організувати контактний зоопарк.