Кінний туризм та контактний зоопарк: як МХП допомагає розпочати власний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Рік тому агрохолдинг МХП Юрія Косюка провів черговий грантовий конкурс "Село. Кроки до розвитку". Перемогу та кошти на розвиток бізнесу отримав житель Дніпропетровщини Олександр Ткаченко. Про те, як українець реалізував грантові кошти розповіли у пресслужбі МХП, передає УНН.
Так, Ткаченко за рахунок виграшу відкрив центр іпотерапії. Він знаходиться у смт Курилівка. Сьогодні у табуні нараховується 15 коней, є маленькі поні та іменитий скакун Welcome jazz.
Центр користується популярністю, його відвідують батьки з дітьми, які мають затримку мови або розвитку, а також "сонячні діти".
"Я сам не лікар, але позитивні зміни, які відбуваються з дитиною - видно неозброєним оком. Приїздив до нас маленький відвідувач, його просто поклали на спину до коня, а я його водив. Як ми раділи разом з батьками, коли через декілька занять, хлопчик почав підводитися і сидіти самостійно", — розповідає Ткаченко.
Бізнесмен має чимало планів на майбутнє. Серед іншого, Ткаченко хоче розробити маршрути для кінного туризму та організувати контактний зоопарк.