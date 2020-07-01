Конный туризм и контактный зоопарк: как МХП помогает начать собственный бизнес

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 28782 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 43718 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 108269 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117358 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121083 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157952 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118645 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146934 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104716 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Конный туризм и контактный зоопарк: как МХП помогает начать собственный бизнес

Конный туризм и контактный зоопарк: как МХП помогает начать собственный бизнес

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Год назад агрохолдинг МХП Юрия Косюка провел очередной грантовый конкурс "Село. Шаги к развитию". Победу и средства на развитие бизнеса получил житель Днепропетровской области Александр Ткаченко. О том, как украинец реализовал грантовые средства рассказали в пресс-службе МХП, передает УНН.

Так, Ткаченко за счет выигрыша открыл центр иппотерапии. Он находится в пгт Куриловка. Сегодня в табуне насчитывается 15 лошадей, есть маленькие пони и именитый скакун Welcome jazz.

Центр пользуется популярностью, его посещают родители с детьми, которые имеют задержку речи или развития, а также "солнечные дети".

"Я сам не врач, но положительные изменения, которые происходят с ребенком - видно невооруженным глазом. Приезжал к нам маленький посетитель, его просто положили на спину к лошади, а я его водил. Как мы радовались вместе с родителями, когда через несколько занятий, мальчик начал подниматься и сидеть самостоятельно", - рассказывает Ткаченко.

Бизнесмен имеет немало планов на будущее. Среди прочего, Ткаченко хочет разработать маршруты для конного туризма и организовать контактный зоопарк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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