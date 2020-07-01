Конный туризм и контактный зоопарк: как МХП помогает начать собственный бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Год назад агрохолдинг МХП Юрия Косюка провел очередной грантовый конкурс "Село. Шаги к развитию". Победу и средства на развитие бизнеса получил житель Днепропетровской области Александр Ткаченко. О том, как украинец реализовал грантовые средства рассказали в пресс-службе МХП, передает УНН.
Так, Ткаченко за счет выигрыша открыл центр иппотерапии. Он находится в пгт Куриловка. Сегодня в табуне насчитывается 15 лошадей, есть маленькие пони и именитый скакун Welcome jazz.
Центр пользуется популярностью, его посещают родители с детьми, которые имеют задержку речи или развития, а также "солнечные дети".
"Я сам не врач, но положительные изменения, которые происходят с ребенком - видно невооруженным глазом. Приезжал к нам маленький посетитель, его просто положили на спину к лошади, а я его водил. Как мы радовались вместе с родителями, когда через несколько занятий, мальчик начал подниматься и сидеть самостоятельно", - рассказывает Ткаченко.
Бизнесмен имеет немало планов на будущее. Среди прочего, Ткаченко хочет разработать маршруты для конного туризма и организовать контактный зоопарк.