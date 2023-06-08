Кім Чен Ин заборонив громадянам КНДР вчиняти самогубства - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. За повідомленнями, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заборонити самогубства, вважаючи цей вчинок "зрадою соціалізму", повідомляє Mirror, передає УНН.
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Як вказано, Кім Чен Ин також велів місцевим органам влади вжити заходів для запобігання цим трагедіям.
Згідно зі звітами, кількість самогубств у Північній Кореї значно зросла цього року порівняно з минулим: одне шпигунське агентство повідомило про 40% збільшення. У країні існують внутрішні фактори неспокою через труднощі громадян, зазначив речник Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
Цей конфіденційний наказ щодо самогубств було видано під час низки екстрених зустрічей по всій країні.
Одна з таких зустрічей відзначила 35 випадків самогубства тільки в місті Чонджін і повіті Кьонгсон, зокрема випадки, коли всі члени сім'ї покінчили життя самогубством.
Тим часом кількість смертей від голоду в Північній Кореї також зросла втричі за останній рік. Проте на зустрічі в провінції Рянган учасникам було сказано, що самогубства мають більший соціальний вплив, ніж голод.
Але поки у Північній Кореї ще не знайдено ефективних рішень для запобігання самогубствам, які в основному спричинені бідністю та голодом.
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