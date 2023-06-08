Ким Чен Ын запретил гражданам КНДР совершать самоубийства - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. По сообщениям, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал запретить самоубийства, считая этот поступок "предательством социализма", сообщает Mirror, передает УНН.
Детали
Как указано, Ким Чен Ын также велел местным органам власти принять меры для предотвращения этих трагедий.
Согласно отчетам, количество самоубийств в Северной Корее значительно возросло в этом году по сравнению с прошлым: одно шпионское агентство сообщило о 40%-ном увеличении. В стране существуют внутренние факторы беспокойства из-за трудностей граждан, отметил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Этот конфиденциальный приказ о самоубийствах был издан во время ряда экстренных встреч по всей стране.
Одна из таких встреч отметила 35 случаев самоубийства только в городе Чонджин и уезде Кёнсон, включая случаи, когда все члены семьи покончили жизнь самоубийством.
Тем временем количество смертей от голода в Северной Корее также выросло втрое за последний год. Однако на встрече в провинции Рянган участникам было сказано, что самоубийства имеют большее социальное влияние, чем голод.
Но пока в Северной Корее еще не найдено эффективных решений для предотвращения самоубийств, которые в основном вызваны бедностью и голодом.
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