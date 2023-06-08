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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ким Чен Ын запретил гражданам КНДР совершать самоубийства - СМИ

Киев • УНН

 • 329397 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. По сообщениям, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал запретить самоубийства, считая этот поступок "предательством социализма", сообщает Mirror, передает УНН.

Ким Чен Ын запретил гражданам КНДР совершать самоубийства - СМИ

Детали

Как указано, Ким Чен Ын также велел местным органам власти принять меры для предотвращения этих трагедий.

Согласно отчетам, количество самоубийств в Северной Корее значительно возросло в этом году по сравнению с прошлым: одно шпионское агентство сообщило о 40%-ном увеличении. В стране существуют внутренние факторы беспокойства из-за трудностей граждан, отметил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Этот конфиденциальный приказ о самоубийствах был издан во время ряда экстренных встреч по всей стране.

Одна из таких встреч отметила 35 случаев самоубийства только в городе Чонджин и уезде Кёнсон, включая случаи, когда все члены семьи покончили жизнь самоубийством.

Тем временем количество смертей от голода в Северной Корее также выросло втрое за последний год. Однако на встрече в провинции Рянган участникам было сказано, что самоубийства имеют большее социальное влияние, чем голод.

Но пока в Северной Корее еще не найдено эффективных решений для предотвращения самоубийств, которые в основном вызваны бедностью и голодом.

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