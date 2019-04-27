Кім Чен Ин повернувся до Пхеньяну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин в вагоні спецпотяга прибув на залізничний вокзал Пхеньяна після завершення візиту в Росію і зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомило в суботу Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.
"Товариш Кім Чен Ин успішно завершив візит до Росії і повернувся на батьківщину, - наголошується в повідомленні агентства. - Вищий керівник під сердечне радість мас вийшов з вагона і тут же начальник почесної варти Корейської народної армії підійшов до нього з рапортом".
Як зазначає ЦТАК, люди з радістю зустрічали свого лідера, так як "він зробив безсмертні заслуги у зовнішньополітичній діяльності для захисту миру і стабільності на Корейському півострові в ім'я самостійного життя і щасливого майбутнього свого народу".
Нагадаємо, переговори Путіна і Кім Чен Ина пройшли в четвер на Російському острові у Владивостоці. Лідери обговорили стан і перспективи міждержавних відносин, детально розглянули питання, пов'язані з ситуацією на Корейському півострові, в тому числі проблему денуклеаризації. Саміт у Владивостоці став першою особистою зустріччю Путіна і Кім Чен Ина.
Після завершення зустрічі Путін відзначив, що Кім Чен Ин є "цікавим і змістовним співрозмовником", а лідер КНДР назвав відбувся обмін думками "дуже змістовним".