Кім Чен Ин пообіцяв вивести відносини КНДР і Китаю на нову стадію розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив за зміцнення відносин з Китаєм і пообіцяв вивести їх на нову стадію розвитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.
Про це він заявив в ході зустрічі, що відбулася в Пхеньяні з головою Відділу міжнародного співробітництва Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.
“Верховний лідер заявив, що він буде рішуче просувати і розвивати традиційно дружні відносини КНДР з Китаєм і виведе їх на нову стадію розвитку”, — йдеться в повідомленні.
Сун Тао прибув в КНДР для участі в заходах з нагоди 106-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена (1912-1994), яка відзначається 15 квітня.
Як повідомляв УНН, Сеул розраховує на міжнародну підтримку процесу денуклеаризації Кореї.