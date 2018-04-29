Кім Чен Ин назвав умови відмови від ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном заявив, що в ядерному озброєнні не буде необхідності, якщо буде досягнуто згоди з США про закінчення війни, передає УНН з посиланням на “Yonhap”.
Про це сказав представник адміністрації південнокорейського президента Юн Ен Чхан.
“Якщо наші зустрічі з США будуть відбуватися часто, в майбутньому буде побудовано довіру та досягнуто згоди про недоторканність і закінчення війни, навіщо мати ядерне озброєння і жити у тяжких умовах?”, — навів представник Південної Кореї слова Кім Чен Ина.
Північнокорейський лідер також додав, що “незважаючи на те, що він завжди виступав проти США, люди зрозуміють, що він не є тим, хто скинув би ядерну зброю на США”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення денуклеаризації Корейського півострова протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів.