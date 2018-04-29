Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия

Об этом сказал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

“Если наши встречи с США будут происходить часто, в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и окончании войны, зачем иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?”, — привел представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также добавил, что “несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США”.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.