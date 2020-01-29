Кількість зубрів на Вінниччині збільшилася до 101 тварини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Зимовий облік 2020 року засвідчив, що найчисельніша в Україні вінницька популяція зубра європейського поповнилася на сім телят. Тепер зуброва родина нараховує 101 тварину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.
Зараз на Вінниччині найбільша за чисельністю популяція в Україні – зимовий облік 2020 року зафіксував 101 особину. У минулому році було 95 зубрів. Усього в Україні зафіксовано близько трьох сотень червонокнижних тварин.
Наразі популяція зубрів умовно розділилась на два стада: одне велике, кількістю понад 80 голів, це основний табун, і окремо 17 особин самців різного віку, - розповів мисливствознавець Хмільницького лісгоспу Володимир Ткач. – Поки що ми не маємо пояснення таких змін у популяції. Проте точно на збільшення кількості самців вплинуло варварське масове вбивство 17 зубрів (узимку 2016 року біля с.Трибухи Літинського району Вінницької області).
У минулому столітті у лісах Вінницької області зубри не проживали. У 1979 році 6 тварин завезли із державного мисливського господарства "Цуманське", що на Волині. Зусиллями лісівників та єгерського складу вдалось досягти такого позитивного результату у зростанні поголів’я червонокнижних тварин.
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