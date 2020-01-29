Количество зубров в Винницкой области увеличилось до 101 животного
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Зимний учет 2020 года показал, что самая многочисленная в Украине винницкая популяция зубра европейского пополнилась на семь телят. Теперь семья зубров насчитывает 101 животное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
Сейчас в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине - зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано около трех сотен краснокнижных животных.
Сейчас популяция зубров условно разделилась на два стада: одно большое, количеством более 80 голов, это основной табун, и отдельно 17 особей самцов разного возраста, - рассказал охотовед Хмельницкого лесхоза Владимир Ткач. - Пока у нас нет объяснения таких изменений в популяции. Однако точно на увеличение количества самцов повлияло варварское массовое убийство 17 зубров (зимой 2016 года у с.Трибухи Литинского района Винницкой области).
В прошлом веке в лесах Винницкой области зубры не проживали. В 1979 году 6 животных завезли из государственного охотничьего хозяйства "Цуманское" на Волыни. Усилиями лесоводов и егерского состава удалось достичь такого положительного результата в росте поголовья краснокнижных животных.
Напомним, во Львовской области показали уникальных потомков диких лошадей-тарпанов.