Кількість жертв в Індонезії майже досягла 2 тис. осіб - ЗМІ

За його словами, пошуково-рятувальна операція в зоні лиха триває.

Представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо поінформував, що в лікарнях знаходяться вище 2600 постраждалих.

Збиток завдано 67 тисячам житлових будинків, 3 тисячам шкіл. Близько 63 тисяч людей живуть у наметах.

Збиток Індонезії від цунамі і землетрусу оцінюється в 658 мільйонів доларів.



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У районах Палу і Дунгале до пошуково-рятувальних робіт залучено понад семи тисяч військових і поліцейських.

Представник Міністерства права і прав людини Індонезії Ліберті Сітінжак зазначив, що з тисячу чотиреста двадцять п'ять ув'язнених, які відбувають термін у в'язницях зони стихійного лиха, 1031 втік.

За сьогоднішній день вдалося встановити місцезнаходження лише 394 з них, сказав Сітінжак і закликав втікачів здатися поліції.

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Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).

У МЗС України повідомили, що станом на 10:00 2 жовтня українців немає серед загиблих і постраждалих в Індонезії.