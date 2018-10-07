Кількість жертв в Індонезії майже досягла 2 тис. осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кількість жертв землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі досягла 1944 осіб, повідомив глава відділу інформації командування армії в провінції Центральний Сулавесі Мух Тхохір, передає УНН з посиланням на Анадолу.
За його словами, пошуково-рятувальна операція в зоні лиха триває.
Представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо поінформував, що в лікарнях знаходяться вище 2600 постраждалих.
Збиток завдано 67 тисячам житлових будинків, 3 тисячам шкіл. Близько 63 тисяч людей живуть у наметах.
Збиток Індонезії від цунамі і землетрусу оцінюється в 658 мільйонів доларів.
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У районах Палу і Дунгале до пошуково-рятувальних робіт залучено понад семи тисяч військових і поліцейських.
Представник Міністерства права і прав людини Індонезії Ліберті Сітінжак зазначив, що з тисячу чотиреста двадцять п'ять ув'язнених, які відбувають термін у в'язницях зони стихійного лиха, 1031 втік.
За сьогоднішній день вдалося встановити місцезнаходження лише 394 з них, сказав Сітінжак і закликав втікачів здатися поліції.
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Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).
У МЗС України повідомили, що станом на 10:00 2 жовтня українців немає серед загиблих і постраждалих в Індонезії.