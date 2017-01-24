Кількість жертв сходження сніжної лавини на готель в Італії досягла 17
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Пожежні, які беруть участь в пошуковій операції в італійському гірському готелі Rigopiano, на який 18 січня зійшла снігова лавина, у вівторок ввечері витягли з-під снігових завалів тіло ще однієї загиблої жінки, загальна кількість жертв досягла 17 осіб, передає УНН із посиланням на ANSA.
Як повідомляв УНН, в Італії відбулись перші похорони загиблих у сходженні лавини на чотиризірковий готель в Апеннінах. Люди зібралися віддати останню шану 42-річному Алессандро Джанкатеріно і 31-річній Габріеле Д'Анджело, які працювали офіціантами у готелі в курортній зоні Гран-Сассо в регіоні Абруццо 18 січня.
Нагадаємо, рятувальники знайшли тіла 15 загиблих під завалами, ще 14 людей досі вважаються зниклими безвісти. 11 людей вдалося врятувати.
Рятувальні служби продовжують пошуки, сподіваючись, що стеля, яка обвалилася через лавину, накрила не усі приміщення готелю, і в якихось із кімнат можуть залишатися вцілілі.
Поліція встановила, що сила, із якою лавина у 120 тисяч тонн обвалилася на готель, дорівнювала силі удару 4 тисяч вантажівок, що мчать зі швидкістю понад 100 км/годину.