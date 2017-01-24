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Кількість жертв сходження сніжної лавини на готель в Італії досягла 17

Кількість жертв сходження сніжної лавини на готель в Італії досягла 17

Київ • УНН

 • 7878 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Пожежні, які беруть участь в пошуковій операції в італійському гірському готелі Rigopiano, на який 18 січня зійшла снігова лавина, у вівторок ввечері витягли з-під снігових завалів тіло ще однієї загиблої жінки, загальна кількість жертв досягла 17 осіб, передає УНН із посиланням на ANSA.

Як повідомляв УНН, в Італії відбулись перші похорони загиблих у сходженні лавини на чотиризірковий готель в ‎Апеннінах.‎ Люди зібралися віддати останню шану 42-річному Алессандро Джанкатеріно і 31-річній ‎Габріеле Д'Анджело, які працювали офіціантами у готелі в курортній зоні Гран-Сассо в регіоні Абруццо 18 січня.

Нагадаємо, рятувальники знайшли тіла 15 загиблих під завалами, ще 14 людей досі вважаються зниклими ‎безвісти. 11 людей вдалося врятувати.‎

Рятувальні служби продовжують пошуки, сподіваючись, що стеля, яка обвалилася через лавину, ‎накрила не усі приміщення готелю, і в якихось із кімнат можуть залишатися вцілілі.‎

Поліція встановила, що сила, із якою лавина у 120 тисяч тонн обвалилася на готель, дорівнювала ‎силі удару 4 тисяч вантажівок, що мчать зі швидкістю понад 100 км/годину.‎

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