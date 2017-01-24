Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула 12 осіб

Ще три тіла були виявлені пожежними всередині готелю. Це троє чоловіків, яких ще не ідентифіковано.

Наразі кількість зниклих безвісти в результаті стихійного лиха становить 17 людей.

Загалом кількість знайдених живих людей становить 11 людей.

Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.