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Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула 12 осіб

Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула 12 осіб

Київ • УНН

 • 8703 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість підтверджених жертв сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії зросла до 12 осіб, передає УНН з посиланням на ANSA.

Ще три тіла були виявлені пожежними всередині готелю. Це троє чоловіків, яких ще не ідентифіковано.

Наразі кількість зниклих безвісти в результаті стихійного лиха становить 17 людей.

Загалом кількість знайдених живих людей становить 11 людей.

Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.

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