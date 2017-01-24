Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість підтверджених жертв сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії зросла до 12 осіб, передає УНН з посиланням на ANSA.
Ще три тіла були виявлені пожежними всередині готелю. Це троє чоловіків, яких ще не ідентифіковано.
Наразі кількість зниклих безвісти в результаті стихійного лиха становить 17 людей.
Загалом кількість знайдених живих людей становить 11 людей.
Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.