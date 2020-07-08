Кількість жертв повеней та зсувів у Японії сягнула майже 60 осіб

Офіційно в списку загиблих внесені 57 осіб, ще двоє вважаються в стані так званої зупинки серця і легенів, оскільки в Японії констатувати смерть має право лише особливий медичний працівник за встановленою процедурою. Практично всі загиблі стали жертвами зсувів і повеней, викликаних проливними дощами.

В даний час їхній фронт змістився в центральну частину головного японського острова Хонсю — в район префектур Нагано і Гіфу. Там через загрозу повеней і гірських зсувів рекомендації про евакуацію отримали понад 54 тис. осіб.

У зону лиха на допомогу місцевим рятувальникам направлено близько 20 тис. військовослужбовців.