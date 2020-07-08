Кількість жертв повеней та зсувів у Японії сягнула майже 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Майже 60 людей загинули і 16 зникли безвісти на південно-західному острові Кюсю, де три дні йшли сильні зливи. Про це повідомив в середу телеканал NHK з посиланням на дані поліції і рятувальних служб, інформує УНН.
Офіційно в списку загиблих внесені 57 осіб, ще двоє вважаються в стані так званої зупинки серця і легенів, оскільки в Японії констатувати смерть має право лише особливий медичний працівник за встановленою процедурою. Практично всі загиблі стали жертвами зсувів і повеней, викликаних проливними дощами.
В даний час їхній фронт змістився в центральну частину головного японського острова Хонсю — в район префектур Нагано і Гіфу. Там через загрозу повеней і гірських зсувів рекомендації про евакуацію отримали понад 54 тис. осіб.
У зону лиха на допомогу місцевим рятувальникам направлено близько 20 тис. військовослужбовців.