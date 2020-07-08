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19 березня, 10:24 • 130640 перегляди

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Кількість жертв повеней та зсувів у Японії сягнула майже 60 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Майже 60 людей загинули і 16 зникли безвісти на південно-західному острові Кюсю, де три дні йшли сильні зливи. Про це повідомив в середу телеканал NHK з посиланням на дані поліції і рятувальних служб, інформує УНН.

Офіційно в списку загиблих внесені 57 осіб, ще двоє вважаються в стані так званої зупинки серця і легенів, оскільки в Японії констатувати смерть має право лише особливий медичний працівник за встановленою процедурою. Практично всі загиблі стали жертвами зсувів і повеней, викликаних проливними дощами.

В даний час їхній фронт змістився в центральну частину головного японського острова Хонсю — в район префектур Нагано і Гіфу. Там через загрозу повеней і гірських зсувів рекомендації про евакуацію отримали понад 54 тис. осіб.

У зону лиха на допомогу місцевим рятувальникам направлено близько 20 тис. військовослужбовців.

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