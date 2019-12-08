Кількість загиблих внаслідок обвалення житлового будинку в Найробі досягло 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рятувальники дістали з-під руїн шестиповерхового будинку в столиці Кенії Найробі тіла двох людей. Про це повідомила кенійська газета Standard, передає УНН.
Таким чином, зазначає видання, кількість загиблих зросло до 7.
Раніше 8 грудня серед завалів виявили живими чоловіка і жінку. Їх доставили до медзакладу. Таким чином, серед врятованих числяться 35 осіб. Ще 11 осіб, за даними кенійського Червоного Хреста, числяться зниклими без вісті.
Рятувальники продовжують розбирати завали. У будівлі, що впала, було 57 квартир, на першому поверсі розміщувалися магазини.
Причини обвалення поки не встановлені.
Сама будівля впала 7 грудня.
Нагадаємо, у листопаді у Кенії через повені стався зсув ґрунту, щонайменше 36 людей загинули.