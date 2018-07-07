Кількість загиблих унаслідок корабельної аварії біля Пхукета перевищило 40 осіб

Водолази за 7 липня виявили у воді шість тіл, з яких двоє — діти, двоє чоловіків і одна жінка.

Вдень 6 червня було оголошено про 40 загиблих і 16 зниклих безвісти.

Інцидент з туристичною човном “Phoenix” стався у водах на південь від тайського острова Пхукет 6 червня. Човен був перевернутий великою хвилею. на її борту перебували 93 туриста і 12 гідів. Більшість туристів — громадяни Китаю. Напередодні в водах Таїланду сталося ще два інциденти зі туристичними судами, у результаті яких зникли безвісти 40 осіб.