Число погибших в результате кораблекрушения у Пхукета превысило 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. По итогам поисковой операции в районе катастрофы туристического судна южнее тайского острова Пхукет власти заявили о 41 погибшем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
Водолазы за 7 июля обнаружили в воде шесть тел, из которых двое — дети, двое мужчин и одна женщина.
Днем 6 июня было объявлено о 40 погибших и 16 пропавших без вести.
Инцидент с туристической лодкой “Phoenix” произошел в водах к югу от тайского острова Пхукет 6 июня. Лодка была перевернутый большой волной. на ее борту находились 93 туриста и 12 гидов. Большинство туристов — граждане Китая. Накануне в водах Таиланда произошло еще два инцидента со туристическими судами, в результате которых пропали без вести 40 человек.