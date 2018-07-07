Число погибших в результате кораблекрушения у Пхукета превысило 40 человек

Водолазы за 7 июля обнаружили в воде шесть тел, из которых двое — дети, двое мужчин и одна женщина.

Днем 6 июня было объявлено о 40 погибших и 16 пропавших без вести.

Инцидент с туристической лодкой “Phoenix” произошел в водах к югу от тайского острова Пхукет 6 июня. Лодка была перевернутый большой волной. на ее борту находились 93 туриста и 12 гидов. Большинство туристов — граждане Китая. Накануне в водах Таиланда произошло еще два инцидента со туристическими судами, в результате которых пропали без вести 40 человек.