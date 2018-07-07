Число погибших в результате кораблекрушения у Пхукета превысило 40 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52115 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127399 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134750 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153890 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182326 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Число погибших в результате кораблекрушения у Пхукета превысило 40 человек

Число погибших в результате кораблекрушения у Пхукета превысило 40 человек

Киев  •  УНН

 • 8183 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. По итогам поисковой операции в районе катастрофы туристического судна южнее тайского острова Пхукет власти заявили о 41 погибшем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.

Водолазы за 7 июля обнаружили в воде шесть тел, из которых двое — дети, двое мужчин и одна женщина.

Днем 6 июня было объявлено о 40 погибших и 16 пропавших без вести.

Инцидент с туристической лодкой “Phoenix” произошел в водах к югу от тайского острова Пхукет 6 июня. Лодка была перевернутый большой волной. на ее борту находились 93 туриста и 12 гидов. Большинство туристов — граждане Китая. Накануне в водах Таиланда произошло еще два инцидента со туристическими судами, в результате которых пропали без вести 40 человек.

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