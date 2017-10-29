Кількість загиблих у результаті терактів в Сомалі зросла до 23 осіб

Повідомляється про 30 постраждалих. За інформацією поліції, серед загиблих було не менше трьох дітей, в тому числі немовлята, колишні і дійсні чиновники.

За словами капітана поліції Мохамеда Хусейна, який знаходиться на місці подій, троє з п'яти нападників були вбиті.

За даними представника поліції, більшість загиблих - поліцейські, серед жертв також колишній депутат парламенту Сомалі.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня, в столиці Сомалі - Могадішо стався масштабний вибух.

Як повідомляв раніше УНН, кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі сягала 17.