Кількість загиблих у результаті терактів в Сомалі зросла до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У результаті двох вибухів у розташованому біля президентського палацу готелі в столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 23 людини і понад 30 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється про 30 постраждалих. За інформацією поліції, серед загиблих було не менше трьох дітей, в тому числі немовлята, колишні і дійсні чиновники.
За словами капітана поліції Мохамеда Хусейна, який знаходиться на місці подій, троє з п'яти нападників були вбиті.
За даними представника поліції, більшість загиблих - поліцейські, серед жертв також колишній депутат парламенту Сомалі.
Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".
Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня, в столиці Сомалі - Могадішо стався масштабний вибух.
Як повідомляв раніше УНН, кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі сягала 17.