Кількість українців за півроку зменшилась на 122 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За півроку чисельність населення України зменшилася на 122,5 тис. осіб. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2018 року становила 42 млн 263,9 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2018 року чисельність населення зменшилася на 122,5 тис. осіб”, — сказано у повідомлені.
Крім того, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 55 живонароджених.
Нагадаємо, середня очікувана тривалість життя при народженні по Україні у 2017 році склала майже 72 роки. Водночас, при досягненні людьми віку в 65 років очікування підвищуються до близько 80 років.