Кількість убивств у Києві зменшилася майже удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві з початку 2018 року сталося 26 убивств, що майже удвічі менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це в інтерв’ю УНН розповів керівник Головного Управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
"Щодо вбивств — їх стало менше. Цього року зареєстровано 26 випадки, а в тому році на цей період 42. З цих 26 вбивств 24 вже розкрито", - сказав він.
Також, за словами А.Крищенка, у цьому році зафіксовано10 випадків завдання тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, а торік 9.
Як повідомляв УНН, під час виконання службових обов’язків з початку року постраждало 38 співробітників поліції Києва.