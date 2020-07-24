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Кількість туристів в Одесі перевершила наші сподівання – міськрада

Кількість туристів в Одесі перевершила наші сподівання – міськрада

Київ • УНН

 • 36632 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Кількість туристів, які почали їхати до Одеси з початку літа, перевершила сподівання місцевої влади. Наразі туристів не підраховували, але зазначають, що їх дуже велика кількість. Про це УНН розповіла директор департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.

“Насправді, на початку літа ми ще не мали цього адаптивного карантину. І не дуже розуміли, як воно буде. Але на вихідні, коли була Трійця, ми мали 30 км заторів на трасі Київ-Одеса і це перевершило наші сподівання на кількість людей, які приїхали до міста. І на сьогодні дуже велика кількість туристів”, - сказала Маркова.

За її словами, туристів не підраховували, адже остаточні підрахунки завжди проводять у жовтні-листопаді.

“Зараз пік туристичного сезону і Одеса, в рамках обмежень, але дійсно місто-свято і люди приїздять. Дуже велика кількість приїжджають на вихідні, адже всі вийшли після карантину і працюють, але є вихідні дні, щоб розважитися”, - додала Маркова.

Також вона зазначила, що у місті планують проводити різноманітні заходи в рамках карантинних обмежень, щоб люди мали емоційне перезавантаження після важкої весни.

Нагадаємо, як зазначали у МОЗ, на пляжах та клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски та не дотримуються соціальної дистанції, що може призвести до підвищення рівня захворюваності на COVID-19.

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