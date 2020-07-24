Количество туристов в Одессе превзошло наши ожидания - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Количество туристов, которые начали ехать в Одессу с начала лета, превзошло ожидания местных властей. Сейчас туристов не подсчитывали, но отмечают, что их очень большое количество. Об этом УНН рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.
"На самом деле, в начале лета мы еще не имели этого адаптивного карантина. И не очень понимали, как оно будет. Но на выходные, когда была Троица, мы имели 30 км заторов на трассе Киев-Одесса и это превзошло наши ожидания на количество людей, которые приехали в город. И сегодня очень большое количество туристов", - сказала Маркова.
По ее словам, туристов не подсчитывали, ведь окончательные подсчеты всегда проводят в октябре-ноябре.
"Сейчас пик туристического сезона и Одесса, в рамках ограничений, но действительно город-праздник и люди приезжают. Очень большое количество приезжает на выходные, ведь все вышли после карантина и работают, но есть выходные дни, чтобы развлечься", - добавила Маркова.
Также она отметила, что в городе планируют проводить различные мероприятия в рамках карантина, чтобы люди имели эмоциональную перезагрузку после тяжелой весны.
Напомним, как отмечали в Минздраве, на пляжах и клубах Одессы отдыхающие не носят медицинские маски и не соблюдают социальной дистанции, что может привести к повышению уровня заболеваемости COVID-19.