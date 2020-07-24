Количество туристов в Одессе превзошло наши ожидания - горсовет

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25844 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101259 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106145 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132937 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110422 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131036 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101993 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102574 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104417 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество туристов в Одессе превзошло наши ожидания - горсовет

Количество туристов в Одессе превзошло наши ожидания - горсовет

Киев  •  УНН

 • 36622 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Количество туристов, которые начали ехать в Одессу с начала лета, превзошло ожидания местных властей. Сейчас туристов не подсчитывали, но отмечают, что их очень большое количество. Об этом УНН рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

"На самом деле, в начале лета мы еще не имели этого адаптивного карантина. И не очень понимали, как оно будет. Но на выходные, когда была Троица, мы имели 30 км заторов на трассе Киев-Одесса и это превзошло наши ожидания на количество людей, которые приехали в город. И сегодня очень большое количество туристов", - сказала Маркова.

По ее словам, туристов не подсчитывали, ведь окончательные подсчеты всегда проводят в октябре-ноябре.

"Сейчас пик туристического сезона и Одесса, в рамках ограничений, но действительно город-праздник и люди приезжают. Очень большое количество приезжает на выходные, ведь все вышли после карантина и работают, но есть выходные дни, чтобы развлечься", - добавила Маркова.

Также она отметила, что в городе планируют проводить различные мероприятия в рамках карантина, чтобы люди имели эмоциональную перезагрузку после тяжелой весны.

Напомним, как отмечали в Минздраве, на пляжах и клубах Одессы отдыхающие не носят медицинские маски и не соблюдают социальной дистанции, что может привести к повышению уровня заболеваемости COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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