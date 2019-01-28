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Кількість працівників на оборонних підприємствах зросла на 25%

Кількість працівників на оборонних підприємствах зросла на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Кількість працівників на підприємствах оборонно-промислового комплексу за останні роки збільшилася на 25 відсотків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Кількість працюючих на робочих місцях на підприємствах оборонно-промислового комплексу за останні роки збільшилась на 25 відсотків. Зарплата на підприємствах, які займаються бронетанковою технікою, збільшилася в середньому більше, ніж у 4,5 рази", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, за даними Держпраці, майже 70% працівників, а це 158 тисяч працівників, гірничодобувної промисловості працюють в умовах, невідповідних санітарним та гігієнічним нормам.

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