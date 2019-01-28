Количество работников на оборонных предприятиях выросла на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Количество работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25 процентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Количество работающих на рабочих местах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25 процентов. Зарплата на предприятиях, занимающихся бронетанковой техникой, увеличилась в среднем больше, чем в 4,5 раза", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, по данным Гоструда, почти 70% работников, а это 158 тысяч работников, горнодобывающей промышленности работают в условиях, несоответствующих санитарным и гигиеническим нормам.