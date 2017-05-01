Кількість постраждалих поліцейських в Парижі зросла до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кількість постраждалих поліцейських під час першотравнених демонстрацій в Парижі збільшилась до шести осіб, передає УНН з посиланням на BFMTV.
Поблизу площі Бастилії в Парижі близько 150 людей в масках приєднались до демонстрантів і атакували поліцейських. У правоохоронців кидали пляшки з запалювальною сумішшю, на що поліція у відповідь застосувала сльозоточивий газ.
Внаслідок зіткнень постраждало шестеро поліцейських, один з них отримав серйозне поранення руки, ще в одного — опіки обличчя.
З початку заходу були затримані п’ятеро осіб.
Як повідомляв УНН, 1 травня на демонстрації в Парижі сталися сутички — у поліцейських кинули “коктейлі Молотова”, троє постраждало.