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Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона за один квартал

Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона за один квартал

Київ • УНН

 • 1515390 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона користувачів за перший квартал цього року. Про це пише Variety, передає УНН.

Деталі

Кількість нових підписників на Netflix збільшилась на 1,75 мільйона у першому кварталі цього року.

За останній квартал минулого року кількість підписників збільшилась на 7,66 мільйона користувачів. Однак, тоді на Netflix була доступна нова дешева підписка з рекламою.

Як йдеться в джерелі, інвестори розраховували приблизно на 2,3 мільйона нових підписок цього кварталу. Хоча приріст нових підписників в 1,75 мільйона далекий від 2,3 мільйона, це все одно означає зростання кількості передплатників Netflix на 4,9% з року в рік.

Також зазначається, що цього кварталу виручка зросла на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Кількість підписок зросла на 100 000 у США та Канаді, на 640 000 у Європі, на Близькому Сході та в Африці та на 1,5 мільйона в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Кількість підписників впала на 450 000 у Латинській Америці.

"У першому кварталі у нас було кілька великих серіалів і фільмів, що повертаються, — це демонструє нашу зростаючу здатність розвивати історії в різних жанрах. Створення очікувань і галасу до і після прем’єри є ключовою метою нашої маркетингової команди", — йдеться в листі Netflix до акціонерів, який супроводжує фінансові звіти за 1 квартал. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Netflix знижує ціни для користувачів більш ніж у 30 країнах

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