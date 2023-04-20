Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона за один квартал
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кількість підписників Netflix збільшилась на 1,75 мільйона користувачів за перший квартал цього року. Про це пише Variety, передає УНН.
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Кількість нових підписників на Netflix збільшилась на 1,75 мільйона у першому кварталі цього року.
За останній квартал минулого року кількість підписників збільшилась на 7,66 мільйона користувачів. Однак, тоді на Netflix була доступна нова дешева підписка з рекламою.
Як йдеться в джерелі, інвестори розраховували приблизно на 2,3 мільйона нових підписок цього кварталу. Хоча приріст нових підписників в 1,75 мільйона далекий від 2,3 мільйона, це все одно означає зростання кількості передплатників Netflix на 4,9% з року в рік.
Також зазначається, що цього кварталу виручка зросла на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Кількість підписок зросла на 100 000 у США та Канаді, на 640 000 у Європі, на Близькому Сході та в Африці та на 1,5 мільйона в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Кількість підписників впала на 450 000 у Латинській Америці.
"У першому кварталі у нас було кілька великих серіалів і фільмів, що повертаються, — це демонструє нашу зростаючу здатність розвивати історії в різних жанрах. Створення очікувань і галасу до і після прем’єри є ключовою метою нашої маркетингової команди", — йдеться в листі Netflix до акціонерів, який супроводжує фінансові звіти за 1 квартал.
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