Количество подписчиков Netflix увеличилось на 1,75 миллиона за один квартал
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Количество подписчиков Netflix увеличилось на 1,75 миллиона пользователей за первый квартал этого года. Об этом пишет Variety, передает УНН.
Детали
Количество новых подписчиков на Netflix увеличилось на 1,75 миллиона в первом квартале этого года.
За последний квартал прошлого года количество подписчиков увеличилось на 7,66 миллиона пользователей. Однако, тогда на Netflix была доступна новая дешевая подписка с рекламой.
Как говорится в источнике, инвесторы рассчитывали примерно на 2,3 миллиона новых подписок в этом квартале. Хотя прирост новых подписчиков в 1,75 миллиона далек от 2,3 миллиона, это все равно означает рост количества подписчиков Netflix на 4,9% из года в год.
Также отмечается, что в этом квартале выручка выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество подписок выросло на 100 000 в США и Канаде, на 640 000 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и на 1,5 миллиона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Количество подписчиков упало на 450 000 в Латинской Америке.
"В первом квартале у нас было несколько крупных сериалов и возвращающихся фильмов, — это демонстрирует нашу растущую способность развивать истории в разных жанрах. Создание ожиданий и шумихи до и после премьеры является ключевой целью нашей маркетинговой команды", — говорится в письме Netflix к акционерам, которое сопровождает финансовые отчеты за 1 квартал.
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