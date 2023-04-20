Количество подписчиков Netflix увеличилось на 1,75 миллиона за один квартал

Детали

Количество новых подписчиков на Netflix увеличилось на 1,75 миллиона в первом квартале этого года.

За последний квартал прошлого года количество подписчиков увеличилось на 7,66 миллиона пользователей. Однако, тогда на Netflix была доступна новая дешевая подписка с рекламой.

Как говорится в источнике, инвесторы рассчитывали примерно на 2,3 миллиона новых подписок в этом квартале. Хотя прирост новых подписчиков в 1,75 миллиона далек от 2,3 миллиона, это все равно означает рост количества подписчиков Netflix на 4,9% из года в год.

Также отмечается, что в этом квартале выручка выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество подписок выросло на 100 000 в США и Канаде, на 640 000 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и на 1,5 миллиона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Количество подписчиков упало на 450 000 в Латинской Америке.

"В первом квартале у нас было несколько крупных сериалов и возвращающихся фильмов, — это демонстрирует нашу растущую способность развивать истории в разных жанрах. Создание ожиданий и шумихи до и после премьеры является ключевой целью нашей маркетинговой команды", — говорится в письме Netflix к акционерам, которое сопровождает финансовые отчеты за 1 квартал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снижает цены для пользователей более чем в 30 странах