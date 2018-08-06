Кількість отруєних шаурмою в Києві зросла до 93 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кількість осіб, які отруїлись шаурмою в столиці, зросла до 93 осіб. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Києві, передає УНН.
"Станом на 06.08.2018 р. із оперативних даних Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" кількість захворювання на гостру кишкову інфекцію становить 93 випадка, пов'язаних із вживанням шаурми на локаціях: м.Дарниця, "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі, м.Харківська, м.Лісова, проспект Оболонський, 20-А", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за результатами перевірок точок з шаурмою було виявлено 21 порушення законодавства про харчові продукти.
Порушення, зокрема, стосувалися відсутності маркування на сировині, відсутності особистих медичних книжок, недотримання санітарних та гігієнічних норм, відсутності або непред’явлення дозволів на встановлення МАФів та документів щодо реєстрації потужностей.