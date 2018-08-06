Количество отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 93 человек

"По состоянию на 06.08.2018 из оперативных данных Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией составляет 93 случая, связанных с употреблением шаурмы на локациях: м.Дарница," Речной Порт "на Почтовой площади в Подольском районе, м.Харьковская, м.Лисова, проспект Оболонский, 20-А", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам проверок точек с шаурмой было обнаружено 21 нарушение законодательства о пищевых продуктах.

Нарушения, в частности, касались отсутствия маркировки на сырье, отсутствие личных медицинских книжек, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.