Кількість небойових втрат у частинах бойовиків постійно збільшується - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах "1-го, 2-го АК" постійно збільшується. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Незважаючи на посилені заходи російського командування щодо виховної та роз’яснювальної роботи з особовим складом, кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах 1, 2 АК постійно збільшується", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у місті Горлівка між російськими військовослужбовцями відбулась бійка із застосуванням холодної зброї, в результаті якої два контрактники вбиті, ще один у важкому стані доставлений у міську лікарню.
У місті Харцизьк, за даними розвідки, загинули чотири російські військовослужбовці внаслідок порушення заходів безпеки при поводженні з боєприпасами.
Як повідомляв УНН, командири деяких з’єднань і частин бойовиків приховують факти правопорушень стосовно цивільного населення, а також дезертирства, з метою уникнення негативної статистики.