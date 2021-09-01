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Кількість мігрантів в Іспанії подвоїлося в порівнянні з минулим роком

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Морська служба порятунку Іспанії в середу врятувала близько 100 мігрантів, що намагалися дістатися до Канарських островів на човнах з Африки на тлі різкого збільшення кількості мігрантів, яке в цьому році зросло більш ніж удвічі в порівнянні з рівнями 2020 року. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Представник морської рятувальної служби повідомив, що мігрантів врятували з трьох човнів.

У вівторок служба врятувала 31 мігранта на човні біля острова Лансароте, один з яких незабаром помер. Мігранти повідомили службам екстреної допомоги, що човен покинув африканські берега з приблизно 60 людьми на борту, і що деякі з них впали в море під час подорожі, повідомив представник.

Доповнення

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, в період з 1 січня по 15 серпня 2021 року на Канарські острови нелегально прибули 8 222 мігранта в порівнянні з 3 364 мігрантами за той же період минулого року.

У 2020 році на архіпелаг прибуло понад 23 тисячі мігрантів, що у вісім разів більше, ніж в 2019 році, що було одним з найбільших напливів мігрантів за останнє десятиліття.

Загальна кількість прибулих мігрантів в Іспанію зросла на 29% в 2020 році, досягнувши майже 42 тисяч осіб.

Раніше в цьому році влада Іспанії відкрила кілька таборів для мігрантів на Канарських островах. Вони були розроблені як більш стабільне рішення після напливу біженців 2020 року, коли сотні людей залишалися кілька тижнів в переповненому, наспіх імпровізованому портовому таборі, умови якого піддавалися різкій критиці з боку правозахисних груп.

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