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Кількість хворих на ГРВІ на Закарпатті протягом тижня збільшилася на 19%

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом тижня на Закарпатті кількість захворілих на гострі респіраторні інфекції збільшилася на 19%, повідомляє УНН із посиланням на повідомлення завідувача відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик.

“На гострі респіраторні інфекції захворіло 4720 осіб, тобто 375 на 100 тисяч населення, — цей показник нижчий визначеного епідемічного порогу на 21%. Спостерігаємо приріст кількості випадків ГРІ в межах від 60% у Перечинському районі до 13,7% у м. Мукачево. Перевищені епідемічні пороги лише у Воловецькому та Мукачівському районах, де призупинено навчально-виховний процес у відповідних закладах. За медичною допомогою з приводу ГРІ звернулося 3174 дитини, що становить 67% від усіх захворілих. Найбільша кількість звернень серед дітей віком 5-14 років”, — повідомила Тимчик.

З початку сезону захворюваності на Закарпатті вакциновано 2272 осіб, у тому числі 800 дітей та 570 медичних працівників.

Як повідомляв УННна Закарпатті від кору померла дитина.

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