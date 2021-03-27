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Кілька тижнів був у реанімації через коронавірус: помер відомий український художник Орест Криворучко

Київ • УНН

 • 39121 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Помер відомий буковинський художник Орест Криворучко, автор ескізів герба та прапора Чернівецької області. Про це інформує пресслужба Чернівецької облдержадміністрації, передає УНН.

Цитата

“Відійшов у вічність відомий буковинський художник Орест Криворучко. Він є автором ескізів герба та прапора Чернівецької області. Його ім’я знане у всьому світі, а картини зберігаються у багатьох музеях і є перлинами приватних колекцій знавців мистецтва”, - повідомили в ОДА.

Деталі

Чернівецька обласна державна адміністрація висловила щирі співчуття родині митця.

За інформацією місцевих ЗМІ, художник помер 26 березня. Він разом із дружиною перебував кілька тижнів у реанімації під апаратом ШВЛ через коронавірусну хворобу.

Довідково

Орест Криворучко автор кількох унікальних технік написання картин та розробник прапора і герба Чернівецької області.

Що було раніше

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