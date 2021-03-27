Несколько недель был в реанимации из-за коронавируса: умер известный украинский художник Орест Криворучко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Умер известный буковинский художник Орест Криворучко, автор эскизов герба и флага Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, передает УНН.
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"Отошел в вечность известный буковинский художник Орест Криворучко. Он является автором эскизов герба и флага Черновицкой области. Его имя известное во всем мире, а картины хранятся во многих музеях и являются жемчужинами частных коллекций знатоков искусства", - сообщили в ОГА.
Детали
Черновицкая областная государственная администрация выразила искренние соболезнования семье художника.
По информации местных СМИ, художник умер 26 марта. Он вместе с женой находился несколько недель в реанимации под аппаратом ИВЛ из-за коронавирусной болезни.
Справка
Орест Криворучко - автор нескольких уникальных техник написания картин и разработчик флага и герба Черновицкой области.
Что было раньше
Как стало известно в воскресенье, на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук .