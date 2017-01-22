Кілька сотень активістів вирушили на вулицю Грушевського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Кілька сотень активістів вирушили на вулицю Грушевського, передає кореспондент УНН.
Активісти тримають в руках прапори України, а також Правого Сектора, було кинуто петарду.
Колона активістів з обох боків оточена правоохоронцями.
Нагадаємо, сьогодні о 16.00 на вулиці Грушевського вшанують пам'ять перших жертв Майдану.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам’ять С.Нігояна та М.Жизневського.