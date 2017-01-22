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Кілька сотень активістів вирушили на вулицю Грушевського

Кілька сотень активістів вирушили на вулицю Грушевського

Київ • УНН

 • 17723 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Кілька сотень активістів вирушили на вулицю Грушевського, передає кореспондент УНН.

Активісти тримають в руках прапори України, а також Правого Сектора, було кинуто петарду.

Колона активістів з обох боків оточена правоохоронцями.

Нагадаємо, сьогодні о 16.00 на вулиці Грушевського вшанують пам'ять перших жертв Майдану.

Як повідомляв УННП.Порошенко разом з дружиною вшанував пам’ять С.Нігояна та М.Жизневського.

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