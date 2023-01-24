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Кібервійсько Мінцифри, нові функції Дії та секрети продуктивності: Михайло Федоров побував у гостях подкасту «Закрив раунд»

Київ • УНН

 • 1084292 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Популярний технологічний подкаст «Закрив раунд», що виходить за підтримки FAVBET Tech, завершив 2022 рік великим інтерв’ю з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Очільник Мінцифри розповів ведучим Іллі Кабачинському та Антону Полєскову про те, як йому та його команді вдається залишатись ефективними в умовах війни та анонсував великий апдейт для Дії.

Кібервійсько Мінцифри, нові функції Дії та секрети продуктивності: Михайло Федоров побував у гостях подкасту «Закрив раунд»

Відповідаючи на питання про те, як Мінцифри вдалось адаптуватись до нових умов, Михайло Федоров зазначив, що й до війни його відомство не було звичним державним органом з департаментами та експертами, а працювало більше як сучасна продуктова IT-компанія.

«Спочатку ми зрозуміли для себе місію, як взагалі мотивувати себе працювати в державі. І цією місією стало побудувати найзручнішу державу в світі з точки зору послуг. А потім декомпозували її на конкретні цілі – послуги, інтернет, цифрова економіка, цифрова освіта, цифрові навички. Ми так жили до вторгнення, а після – почали реагувати на виклики, які почали з‘являтися. Потрібно єВорог запустити, щоб збирати інформацію про пересування ворога? Запустили. Потрібно про пошкоджене майно? Запустили. Виплати? Запустили», — розповів міністр.

За словами Михайло Федорова, з початком війни Мінцифри не змінило своїх цілей, а просто почали роботи більше завдань в рамках цих цілей. Це, зазначив міністр, стало можливим завдяки ефективній структурі менеджменту, побудованій за роки довоєнної діяльності.

Розповідаючи про те, як йому вдається все встигати, попри високе навантаження, Михайло Федоров розповів, що справа у плануванні, налагоджених процесах та відсутності «порожніх» зустрічей: «Я люблю регулярний менеджмент, тому 70% зустрічей кожного дня або кожного тижня у мене повторюються. Є ключові проєкти, є відповідальні за них люди, які приходять з чіткою аджендою, готовими презентаціями. Тому зустріч може бути 30 хвилин, але вона дуже сконцентрована. Є постійно боротьба за мій графік, тому всі зустрічі максимально цікаві. І це додатково мотивує».

Говорили й про популярність та майбутній функціонал Дії, яка вже вийшла на перше місце за кількістю завантажень серед додатків, розроблених в Україні. «По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% того, що можна зробити. Тому рік [2023] буде новою ерою розвитку Дії — вона буде перетворюватись у superapp (суперзастосунок)», — розповів міністр та анонсував, що вже невдовзі Дія почне працювати для юридичних осіб, — «Ви як підприємець зможете авторизуватись в Дії, побачити всі дані по своєму бізнесу і навіть делегувати прямо в Дії конкретному співробітнику подачу документів або якісь підписи в один клік. Але це тільки початок і у наступному році у нас буде багато революційних продуктів і функцій, які пов’язані не з послугами, а з цілими галузями».

Серед інших тем, яких торкнулися співрозмовники: захист українського кіберпростору, Старлінки, «Армію дронів», залучення іноземних інвестицій та переписку з Ілоном Маском.

Повний випуск подкасту можна подивитись на офіційній Ютуб-сторінці «Закрив раунд» за цим посиланням.

Технологічний подкаст «Закрив раунд» виходить за підтримки постійного партнера FAVBET Tech. Української IT-компанії та резидента Дія.Сіті, що розробляє програмне забезпечення, яким користуються мільйони клієнтів у всьому світі. Під час війни компанія активно підтримує Мінцифру в ініціативі розгортання IT-армії та вже організувала власні кібервійська, які регулярно атакують цифрову інфраструктуру ворога.

Фото надані Міністерством цифрової трансформації

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