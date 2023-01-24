Кибервойско Минцифры, новые функции Дії и секреты продуктивности: Михаил Федоров побывал в гостях подкаста «Закрив раунд»

Отвечая на вопрос о том, как Минцифре удалось адаптироваться к новым условиям, Михаил Федоров отметил, что до войны его ведомство не было привычным государственным органом с департаментами и экспертами, а работало больше как современная продуктовая IT-компания.

«Сначала мы обозначили себе миссию, как вообще мотивировать себя работать в государстве. И этой миссией стало построить самое удобное государство в мире с точки зрения услуг. А затем декомпозировали ее на конкретные цели – услуги, интернет, цифровая экономика, цифровое образование, цифровые навыки. Мы так жили до вторжения, а потом начали реагировать на вызовы, которые начали появляться. Нужно єВорог запустить, чтобы собирать информацию о передвижении врага? Запустили. Нужно ли о поврежденном имуществе? Запустили. Выплаты? Запустили», – рассказал министр.

По словам Михаила Федорова, с началом войны Минцифра не изменила своих целей, а просто возникло больше задач в рамках этих целей. Это, отметил Министр, стало возможным благодаря эффективной структуре менеджмента, построенной за годы довоенной деятельности.

Рассказывая о том, как ему удается все успевать, несмотря на высокую нагрузку, Михаил Федоров рассказал, что дело в планировании, отлаженных процессах и отсутствии «пустых» встреч: «Я люблю регулярный менеджмент, поэтому 70% встреч каждый день или каждую неделю у меня повторяются. Есть ключевые проекты, ответственные за них люди, которые приходят с четкой аджендой, готовыми презентациями. Потому встреча может быть 30 минут, но она очень сконцентрирована. Есть постоянно борьба за мой график, потому все встречи максимально интересны. И это дополнительно мотивирует».

Говорили и о популярности и будущем функционале Дії, которое уже вышла на первое место по количеству загрузок среди приложений, разработанных в Украине. «По моему ощущению, мы сделали 3-5% того, что можно сделать. Поэтому год [2023] будет новой эрой развития Дії — она будет превращаться в superapp (суперприложение)», — рассказал министр и анонсировал, что уже вскоре Дія начнет работать для юридических лиц, — «Вы как предприниматель сможете зарегистрироваться в Дії, увидеть все данные о бизнесе и даже делегировать прямо в Дії конкретному сотруднику подачу документов или какие-то подписи в один клик. Но это только начало и в следующем году у нас будет много революционных продуктов и функций, связанных не с услугами, а с целыми отраслями».

Среди других тем, затронутых собеседниками: защита украинского киберпространства, старлинки, «Армия дронов», привлечение иностранных инвестиций и переписка с Илоном Маском.

Полный выпуск подкаста можно посмотреть на официальной ютуб-странице «Закрив раунд» по этой ссылке.

Технологический подкаст «Закрив раунд» выходит при поддержке постоянного партнера FAVBET Tech. Украинской IT-компании и резидента Дія.Сіті, разрабатывающей программное обеспечение, которым пользуются миллионы клиентов по всему миру. Во время войны компания активно поддерживает Минцифру в инициативе развертывания IT-армии и уже организовала собственные кибервойска, регулярно атакующие цифровую инфраструктуру врага.

Фото предоставлены Министерством цифровой трансформации