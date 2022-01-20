Кібератака на держсайти України: відновив роботу реєстр МТСБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Відновлено роботу реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України після кібератаки на сайти державних організацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
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"Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", — ідеться в повідомленні.
У Держспецзв'язку додали, що інформація про автоцивілку вже відображається у застосунку "Дія". Крім того, відповідні дані можна знайти на сайті МТСБУ.
Нагадаємо
У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових вебресурсів. Зокрема, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міненерго, ДСНС, МОН та "Дії".
Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Водночас у мережі було поширено заяву нібито від самих хакерів: “Усі ваші особисті дані було завантажено у загальну мережу”.
Роботу більшості атакованих державних ресурсів вже відновили. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося.