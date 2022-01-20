Кибератака на госсайты Украины: возобновил работу реестр МТСБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Возобновлена работа реестра Моторного (транспортного) страхового бюро Украины после кибератаки на сайты государственных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Детали
"Граждане могут получать онлайн-сервисы, которые касаются данных о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", — говорится в сообщении.
В Госспецсвязи добавили, что информация об автогражданке уже отображается в приложении "Дия". Кроме того, эти данные можно найти на сайте МТСБУ.
Напомним
В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных веб-ресурсов. В частности, не работали сайты Министерства иностранных дел, Минэнерго, ГСЧС, МОН и Действия.
Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. В то же время в сети было распространено заявление якобы от самих хакеров: "Все ваши личные данные были загружены в общую сеть".
Работу большинства атакованных государственных ресурсов уже возобновили. Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло.